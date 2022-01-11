МИД раскрыл ожидания от встречи Россия-НАТО

Наступает момент истины в отношениях России и НАТО, Москва ожидает от переговоров с альянсом серьезного разговора по ключевым проблемам европейской безопасности. Об этом 11 января заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Всему приходит свое время, и без преувеличения можно сказать, что в наших отношениях с альянсом настает момент истины», — отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, вопросы безопасности в Европе в течение многих лет заматывались странами НАТО, рассматривались как несущественные.

Заседание станет неформальным, повестки Совета Россия-НАТО нет, добавил он. Российская делегация едет в Женеву с реалистичными ожиданиям, отметил дипломат.

Он добавил, что РФ будет добиваться от НАТО предметной постатейной реакции на свои предложения по гарантиям безопасности.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

10 января беседа делегаций РФ и США прошла в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часа.

После беседы замглавы МИД Сергей Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным».

Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделает шаг навстречу российским предложениям.

Ранее Рябков отмечал, что США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую «российскую агрессию» на Украине.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.