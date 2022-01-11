Президент Казахстана обвинил госорганы в провальной работе

Трагические события в Казахстане во многом вызваны провальной деятельностью некоторых государственных органов. Об этом 11 января в ходе выступления в парламенте заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Следует признать, что произошедшие трагические события во многом вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, точнее, провальной деятельностью некоторых госорганов», — сказал он.

Также он отметил, что Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана не смог и не захотел давать оценку событиям, происходящим в стране. При этом сплоченность общества методично расшатывали, а КНБ не разглядел угрозу.

7 января экс-советник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев заявил, что одной из причин кризиса в стране стало предательство некоторых высших чиновников и правоохранителей.

6 января спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя КНБ Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Он находится в изоляторе временного содержания.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки.

Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Митингующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и офис правящей партии.

Кроме того, радикальные участники протестов вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО в городе Талдыкорган и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

На фоне обострения ситуации в Казахстане Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.