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Токаев заявил о намерении боевиков захватить власть в Казахстане

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Боевики, учинившие беспорядки в Казахстане, планировали захватить власть в стране. Об этом 11 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления в парламенте страны.

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Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана не смог и не захотел давать оценку событиям, отметил он.

«КНБ Казахстана не разглядел критическую угрозу национальной безопасности в случае с беспорядками», — подчеркнул казахстанский лидер. При этом сплоченность общества методично расшатывали, а КНБ не разглядел угрозу. «Против Казахстана была развязана террористическая война, враг показал крайнюю жестокость», — продолжил он.

Подготовка захвата власти в стране велась профессионалами, но попытка госпереворота провалилась. Контроль над Алма-Атой был бы утрачен, если бы Казахстан не обратился в ОДКБ. А потеря контроля над крупнейшим городом страны грозила потерей всего государства, заключил Токаев.

11 январе в министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили, что международное авиасообщение с казахстанским Нур-Султаном восстановлено практически полностью, за исключением рейсов компаний Lufthansa и Turkish Airlines. Так, воздушная гавань планирует выполнить в этот день 27 международных рейсов.

В тот же день корреспондент «Известий» Александр Морозов сообщил, что приступил к работе железнодорожный вокзал казахстанской столицы. Многие граждане возвращаются сейчас по железным дорогам в столицу и в другие города после массовых беспорядков. В Нур-Султане был возобновлен доступ к проводному интернету. В то же время в подключении к мобильному интернету фиксируются трудности.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии, захватили президентскую резиденцию и аэропорт.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО, отделения полиции и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. В ходе беспорядков погибли 17 силовиков, двое из которых были обезглавлены. Пострадали, по последним данным, более 1,3 тыс. человек.

На фоне обострения ситуации в Казахстане Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.

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