Рябков: Россия и США на переговорах в Женеве не смогли договориться о нерасширении НАТО

В ходе переговоров по гарантиям национальной безопасности 10 января в Женеве США и Россия не смогли договориться о главном для российской стороны — нерасширении НАТО на восток. Об этом по итогам встречи сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«По основному вопросу, касающемуся нерасширения НАТО, я бы сказал, что не удалось добиться какого-то улучшения», — заявил он на брифинге.

По словам Рябкова, вопрос нерасширения НАТО — ключевой для национальной безопасности РФ, и дальше откладывать урегулирование этой темы нельзя.

«Ситуация настолько опасна, что мы больше не можем позволить себе откладывать этот фундаментальный вопрос», — отметил он.

Рябков также подчеркнул необходимость гарантий того, что Украина и Грузия никогда не станут членами альянса.

«Нам необходимы железобетонные, юридически значимые гарантии, не обещания, а именно гарантии, со словами «должны», «обязаны» никогда не становиться членами НАТО», — добавил он.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты надеются на новые контакты с Россией по перспективам дискуссий по безопасности в ближайшие дни. Он также добавил, что американская делегация на переговорах США и России в Женеве выдвинула несколько предложений по двусторонним мерам для улучшения безопасности, и подчеркнул, что Вашингтон не намерен начинать обсуждать с Москвой ограничения на членство в НАТО.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности завершились в Женеве 10 января, они длились примерно 7,5 часа. Обсуждения проходили в постпредстве США в Женеве в закрытом для прессы формате. Российскую сторону представляли заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американскую делегацию возглавляла заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.