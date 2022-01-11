Дело возбудили по факту взрыва газа и пожара на Сахалине

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара после взрыва газа в многоквартирном доме в Южно-Сахалинске, в результате чего погиб мужчина. Об этом 11 января рассказали журналистам в пресс-службе СК РФ по Сахалинской области.

«По факту возгорания в одной из квартир жилого дома по ул. Южно-Сахалинской в областном центре, в результате которого погиб мужчина, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — цитирует сообщение ТАСС.

На месте инцидента работают следователи и следователи-криминалисты, а также сотрудники оперативных служб. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительной версии, причиной пожара могло стать неосторожное обращение погибшего хозяина квартиры с баллоном газа, предназначенного для бытовых целей.

Газ взорвался во вторник, 11 января, на улице Южно-Сахалинской, 19. По данным «Известий», дом не был газифицирован, и взорвался личный газовый баллон жильца квартиры на первом этаже. Сам хозяин квартиры погиб при взрыве.

Площадь возгорания составила 15 кв. м. На месте работали девять сотрудников и три единицы техники МЧС России.

По предварительным сведениям, несущие конструкции здания остались невредимыми, целы и межкомнатные стены. Администрация города и правительство региона контролируют ситуацию.