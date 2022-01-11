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Международные рейсы из аэропорта Алма-Аты возобновятся не ранее 15 января

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В аэропорту Алма-Аты международные рейсы не будут осуществляться минимум до 15 января. Эта информация следует из данных министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, опубликованных 11 января на сайте ведомства.

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«Все аэропорты Республики Казахстан работают в штатном режиме, за исключением аэропорта г. Алматы и аэропорта г. Талдыкорган. Деятельность аэропортов Алматы и Талдыкорган возобновится после стабилизации ситуации», — сказано в сообщении на странице министерства в Facebook.

При этом международное авиасообщение с Нур-Султаном восстановлено практически полностью, за исключением рейсов компаний Lufthansa и Tukrish Airlines.

Также 11 января корреспондент «Известий» Александр Морозов сообщил, что приступил к работе железнодорожный вокзал казахстанской столицы. Многие граждане возвращаются по железным дорогам в столицу и в другие города после массовых беспорядков. Также в столице Казахстана был возобновлен доступ к проводному интернету. В то же время подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате.

Протестующие, среди которых, по данным властей, были хорошо обученные боевики, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

8 января самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов. Спустя день первые три самолета с гражданами России вылетели из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский. Всего в РФ вернулись 1719 россиян.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом.

На фоне обострения ситуации в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. В настоящее время власти Казахстана взяли ситуацию под контроль.

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