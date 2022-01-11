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На Украине испугались переговоров России и США касательно страны

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Проведение переговоров между Россией и США по стратегической стабильности стало «неблагоприятный звоночком» для Украины в части раздела сфер влияния. Об этом 11 января в статье для портала «Главред» написал украинский политолог Виталий Кулик.

«Мы слишком долго «уговаривали» наших собеседников»
Замглавы МИД России Сергей Рябков — о предстоящих переговорах с американцами по гарантиям безопасности, дипломатическом конфликте с США и перспективах встречи президентов

Как он полагает, Москва и Вашингтон могут обсуждать страну с точки зрения раздела сфер влияния, в пример он привел историю международных отношений.

«А это — опасно для Украины», — подчеркнул автор статьи.

По его мнению, в ходе таких переговоров ставится вопрос о наличии зон с интересами сторон и зон с пересечением интересов или их конфликтов. В итоге стороны договариваются избегать определенных средств воздействия.

«То есть это не в пользу Украины, ведь именно здесь будет происходить основной театр событий», — заключил политолог.

Кулик призвал Киев осторожно анализировать информацию об итогах переговоров. Киев должен быть «наступательным» в позиции с Вашингтоном. Украина не должна допустить реализацию США моделей, которые вредят интересам страны, подчеркнул он.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

10 января прошли переговоры первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Беседа проходила в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате примерно 7,5 часа.

После беседы Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». По его словам, разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным». Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделает шаг навстречу российским предложениям.

Ранее дипломат отмечал, что США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую «российскую агрессию» на Украине.

Со своей стороны Шерман сообщила, что генсека НАТО Йенса Столтенберга проинформируют 11 января об итогах переговоров с представителями России по стратегической стабильности.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Также Россия и НАТО дают обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

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