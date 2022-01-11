Россияне рассказали об эвакуации из Алма-Аты

Россияне, обратившиеся в Минобороны РФ и посольство страны с просьбой об эвакуации из пострадавшего от массовых беспорядков Казахстана, рассказали о своих чувствах от возвращения на родину.

По словам одной из женщин, эвакуация прошла на высочайшем уровне. Он поблагодарила российских военных за их действия.

«Всё замечательно, ребята молодцы, старались по полной! Таких военных еще поискать», — сказала она журналистам после приземления самолета в Москве.

Другая пассажирка отметила, что почувствовала себя в безопасности благодаря охране военных.

«Когда я приехала в аэропорт, сначала боялась, потому что два дня назад еще были слышны выстрелы», — отметила она.

Со слов женщины, ее встретили «ребята вооруженные» и проводили до аэропорта.

«Это было очень круто! Честно, я почувствовала гордость за нашу страну, за то, что я россиянка», — поделилась пассажирка вывозного рейса.

Покинуть Казахстан при содействии российской стороны смогли и граждане Венгрии. По прибытии в Москву они также поблагодарили РФ за помощь.

Накануне очевидец событий — владелец креативного агентства Glyph Creative Ольга Комиссар рассказала, что рейс из Алма-Аты не смог вылететь из-за захвата самолета, но благодаря профессиональной работе сотрудников аэропорта удалось избежать паники. Как она сказала «Известиям», путь домой был сложным.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

8 января самолет военно-транспортной авиации доставил из Алма-Аты в Москву 25 российских граждан, находившихся в Казахстане в туристической поездке. Россияне прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники на один из горнолыжных курортов. Спустя день первые три самолета с гражданами России вылетели из Алма-Аты на подмосковный аэродром Чкаловский. К 10 января самолеты ВКС доставили из Казахстана в Россию 1461 россиянина.

На фоне обострения ситуации в Казахстане президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане.

10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что события в Казахстане стали неожиданностью для всех стран ОДКБ. Представитель Кремля заверил, что координация и союзнические отношения позволили должным образом отреагировать на вызов. Как отметил президент РФ Владимир Путин, Казахстан столкнулся с атакой международного терроризма. Токаев назвал события сложнейшим кризисом за время независимости страны.