Правоохранители Казахстана после беспорядков задержали почти 10 тыс. человек

Правоохранители Казахстана задержали в связи с прошедшими в стране беспорядками почти 10 тыс. человек. Об этом стало известно во вторник, 11 января.

«Правоохранителями задержано 9900 человек», — говорится в Telegram-канале агентства «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

10 января в ноте об обстановке в республике от постоянного представительства Казахстана при ООН сообщили, что власти намерены в ближайшее время представить миру новые свидетельства подготовки и проведения террористической агрессии против страны. В документе отмечается, что в ходе атак террористы захватили два аэропорта, дороги, железнодорожные участки в некоторых частях страны были заблокированы.

В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил предварительный ущерб от беспорядков в стране в $2–3 млрд. Свою оценку ущерба казахский лидер озвучил в ходе переговоров в режиме видео-конференц-связи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. В процессе разговора президент Казахстана подчеркнул, что у него нет сомнений в том, что на страну была совершена террористическая атака.

Ранее Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка в стране. Он указал, что республика пережила масштабный кризис, самый тяжелый за историю независимости, и отметил, что в ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней «закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ».

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

Президент Казахстана 5 января обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы, в республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы. 9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки.