В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли

Председатель Европарламента Давид Сассоли умер во вторник, 11 января, на 66-м году жизни в Италии. Об этом сообщил его пресс-секретарь Роберто Куильо в Twitter.

«Президент Европейского парламента Давид Сассоли умер в 01:15 (03:15 мск) 11 января в больнице в Авиано, куда он был госпитализирован» — говорится в сообщении.

Куильо добавил, что дата и место похорон будут объявлены в ближайшие несколько часов.

Давид Сассоли — итальянский журналист, политик, председатель Европейского парламента с 2019 года. Родился 30 мая 1956 года. Карьеру журналиста начинал с сотрудничества с небольшими газетами и новостными агентствами. В 1986 году вступил в профессиональное объединение журналистов. В 2006—2009 годах был вице-директором телеканала TG1.

В 2009 году был избран в Европарламент (ЕП) от Демократической партии (ДП). 17 июня 2009 года стал главой делегации ДП в Европарламенте. В 2014 году переизбран в ЕП, в июле того же года избран заместителем председателя Европарламента (в 2017 году переизбран). 3 июля 2019 года стал председателем Европарламента.