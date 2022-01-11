В центре Нур-Султана загорелся многоэтажный жилой комплекс

В центре Нур-Султана загорелся жилой комплекс «Акжайык» на проспекте Мангилик Ел. Очевидцы сообщили о сильном задымлении на первом этаже здания утром 11 января, рассказали в департаменте по чрезвычайным ситуациям столицы республики Telegram-каналу «Sputnik Казахстан».

«Очевидцы сообщали о возгорании в одном из магазинов на первом этаже здания. На месте происшествия работают 22 пожарных и четыре единицы техники. Пожар локализован в 9:22 (6:22 мск)», — уточнили в ведомстве.



Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания выясняется.

Ночью 11 января в Ялте пожарные потушили пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Пострадали 25 квартир. Сотрудники МЧС эвакуировали 27 человек, в том числе шестерых детей, и спасли одного человека.