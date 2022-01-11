Прямой эфир
Мир
Международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановили
Экономика
На новогодние праздники россияне тратили деньги на стоматологов и бургеры
Мир
Самолеты ВКС РФ за понедельник доставили из Казахстана в РФ 258 человек
Общество
«Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10%
Мир
Китай призвал РФ вместе не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии
Мир
В Нур-Султане вновь заработал железнодорожный вокзал
Армия
Юг России прикрыли зенитными роботами-автоматами
Экономика
Банки решили запустить переводы между юрлицами через СБП
Мир
В столице Казахстана возобновлен доступ к проводному интернету
Мир
В Эстонии уволили 34 невакцинированных полицейских и пограничников

Экономист спрогнозировал поведение доллара по отношению к другим валютам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федрезерв Соединенных Штатов начнет поднимать ставку в середине 2022 года, это может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков. Такое мнение высказал советник гендиректора АО «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов во вторник, 11 января.

Снизу постучали: валюты развивающихся стран «пошли ко дну»
Кто вызывает наибольшие опасения, рассказали эксперты

На курс рубля поведение валюты США окажет умеренное влияние. Главная угроза для валюты РФ в 2022 году — это риски снижения сырьевых цен, что характерно для укрепляющегося доллара, и возможные новые санкции. Об этом Хестанов рассказал в интервью агентству «Прайм».

Эксперт полагает, что ужесточение денежно-кредитной политики США может замедлить как экономику самих Штатов, так и всего мира.

4 января главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников спрогнозировал, что в 2022 году американская валюта подорожает. По его мнению, курс доллара будет держаться на отметке в 75,5 рубля.

1 января телеведущий, депутат Госдумы Анатолий Вассерман указал, что в 2022 году доллар по-прежнему будет ослабевать. По его словам, США злоупотребляют печатанием доллара, в результате которого даже в самой стране инфляция по многим показателям достигла 20% за год, а в целом ее рост составил 6%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021