Экономист спрогнозировал поведение доллара по отношению к другим валютам

Федрезерв Соединенных Штатов начнет поднимать ставку в середине 2022 года, это может привести к оттоку капитала с развивающихся рынков. Такое мнение высказал советник гендиректора АО «Открытие Брокер» по макроэкономике Сергей Хестанов во вторник, 11 января.

На курс рубля поведение валюты США окажет умеренное влияние. Главная угроза для валюты РФ в 2022 году — это риски снижения сырьевых цен, что характерно для укрепляющегося доллара, и возможные новые санкции. Об этом Хестанов рассказал в интервью агентству «Прайм».

Эксперт полагает, что ужесточение денежно-кредитной политики США может замедлить как экономику самих Штатов, так и всего мира.

4 января главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка Егор Жильников спрогнозировал, что в 2022 году американская валюта подорожает. По его мнению, курс доллара будет держаться на отметке в 75,5 рубля.

1 января телеведущий, депутат Госдумы Анатолий Вассерман указал, что в 2022 году доллар по-прежнему будет ослабевать. По его словам, США злоупотребляют печатанием доллара, в результате которого даже в самой стране инфляция по многим показателям достигла 20% за год, а в целом ее рост составил 6%.