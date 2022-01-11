Прямой эфир
Мир
Погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в беспорядках
Мир
Китай призвал РФ вместе не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии
Мир
В Нур-Султане вновь заработал железнодорожный вокзал
Армия
Юг России прикрыли зенитными роботами-автоматами
Экономика
Банки решили запустить переводы между юрлицами через СБП
Мир
В столице Казахстана возобновлен доступ к проводному интернету
Мир
В Эстонии уволили 34 невакцинированных полицейских и пограничников
Мир
Yonhap сообщило о пуске неопознанного снаряда КНДР в сторону Японского моря
Экономика
Гарантирование в страховании жизни может появиться в течение трех лет
Мир
Глава Pfizer заявил о готовности вакцины от штамма «Омикрон» к марту
Сюжет:

Погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в беспорядках

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали 366 человек по подозрению в участии в антиобщественных акциях. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ во вторник, 11 января.

Творение мира: как живет Казахстан под охраной военных ОДКБ
Миротворцы завершили формирование единого штаба операции и взяли на особый контроль космодром Байконур

«Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления», — говорится в сообщении на сайте комитета.

Отмечается, что погранслужба находится в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме.

11 января число задержанных за участие в террористических атаках, мародерствах и других преступлениях в Алма-Ате превысило 1,2 тыс. человек. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов. На блокпостах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес.

10 января, как сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, на двух рынках в Алма-Ате были задержаны более 200 человек. У них изъяли пять угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты. Кроме того правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения.

Токаев во время заседания оперативного штаба поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране. Президент Казахстана также обратил внимание на необходимость продолжения работ по усилению информационного сопровождения данной деятельности.

Ранее в этот день в комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем. В ведомстве указали, что все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев отмечал 7 января, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. Президент Казахстана обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021