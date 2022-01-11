Погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в беспорядках

Сотрудники пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана задержали 366 человек по подозрению в участии в антиобщественных акциях. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ во вторник, 11 января.

«Территориальными подразделениями Пограничной службы с началом контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления», — говорится в сообщении на сайте комитета.

Отмечается, что погранслужба находится в постоянной боевой готовности, охрана границы осуществляется в усиленном режиме.

11 января число задержанных за участие в террористических атаках, мародерствах и других преступлениях в Алма-Ате превысило 1,2 тыс. человек. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов. На блокпостах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес.

10 января, как сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, на двух рынках в Алма-Ате были задержаны более 200 человек. У них изъяли пять угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты. Кроме того правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения.

Токаев во время заседания оперативного штаба поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране. Президент Казахстана также обратил внимание на необходимость продолжения работ по усилению информационного сопровождения данной деятельности.

Ранее в этот день в комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем. В ведомстве указали, что все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев отмечал 7 января, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. Президент Казахстана обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.