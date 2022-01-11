Прямой эфир
Мир
Погранслужба Казахстана задержала 366 человек по подозрению в участии в беспорядках
Мир
Китай призвал РФ вместе не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии
Мир
В Нур-Султане вновь заработал железнодорожный вокзал
Армия
Юг России прикрыли зенитными роботами-автоматами
Экономика
Банки решили запустить переводы между юрлицами через СБП
Мир
В столице Казахстана возобновлен доступ к проводному интернету
Мир
В Эстонии уволили 34 невакцинированных полицейских и пограничников
Мир
Yonhap сообщило о пуске неопознанного снаряда КНДР в сторону Японского моря
Экономика
Гарантирование в страховании жизни может появиться в течение трех лет
Мир
Глава Pfizer заявил о готовности вакцины от штамма «Омикрон» к марту

Шендерович заявил об отъезде из России из-за возможного уголовного дела

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналист и писатель Виктор Шендерович, включенный Министерством юстиции в реестр иностранных агентов в конце декабря 2021 года, покинул Россию. Об этом он рассказал подписчикам в соцсети 11 января.

Деньги пахнут: закон о физлицах-иноагентах примут в ускоренном порядке
Он может коснуться любого, кто в интересах другого государства участвует в политике или собирает значимые сведения

«Я принял решение переждать снаружи», — написал он в Facebook.

Журналист также добавил, что на 2022 год у него было намечено немало планов.

30 декабря Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. Все граждане, включенные в список иноагентов, «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», сообщили в министерстве.

27 ноября Шендерович сообщал, что приступил к оформлению гражданства Израиля. По его словам, к этому он шел много лет, хотя Израиль фактически уже давно стал его вторым домом.

Российский поэт, телеведущий, прозаик и публицист Виктор Шендерович родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры. В течение семи лет преподавал в ГИТИСе сценическое движение. С 1992 года — член Союза писателей. На телевидение пришел в 1992 году, написал сценарий документального фильма-портрета о Зиновии Гердте. На протяжении шести лет — с 1996 по 2001 год — был сценаристом программы «Куклы». С 1997 по 2002 год — художественным руководителем и ведущим программы «Итого». С 2003 года сотрудничает с различными радиостанциями, ведет собственные проекты.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021