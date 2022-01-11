Шендерович заявил об отъезде из России из-за возможного уголовного дела

Журналист и писатель Виктор Шендерович, включенный Министерством юстиции в реестр иностранных агентов в конце декабря 2021 года, покинул Россию. Об этом он рассказал подписчикам в соцсети 11 января.

«Я принял решение переждать снаружи», — написал он в Facebook.

Журналист также добавил, что на 2022 год у него было намечено немало планов.

30 декабря Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов Виктора Шендеровича, Надежду Толоконникову и еще шесть человек. Все граждане, включенные в список иноагентов, «систематически осуществляют распространение материалов для неопределенного круга лиц, получая при этом иностранное финансирование», сообщили в министерстве.

27 ноября Шендерович сообщал, что приступил к оформлению гражданства Израиля. По его словам, к этому он шел много лет, хотя Израиль фактически уже давно стал его вторым домом.

Российский поэт, телеведущий, прозаик и публицист Виктор Шендерович родился в 1958 году в Москве. Окончил Московский государственный институт культуры. В течение семи лет преподавал в ГИТИСе сценическое движение. С 1992 года — член Союза писателей. На телевидение пришел в 1992 году, написал сценарий документального фильма-портрета о Зиновии Гердте. На протяжении шести лет — с 1996 по 2001 год — был сценаристом программы «Куклы». С 1997 по 2002 год — художественным руководителем и ведущим программы «Итого». С 2003 года сотрудничает с различными радиостанциями, ведет собственные проекты.