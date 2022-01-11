Прямой эфир
Мир
Международное авиасообщение с Нур-Султаном почти полностью восстановили
Экономика
На новогодние праздники россияне тратили деньги на стоматологов и бургеры
Мир
Самолеты ВКС РФ за понедельник доставили из Казахстана в РФ 258 человек
Общество
«Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10%
Мир
Китай призвал РФ вместе не допустить хаос и войну в странах Центральной Азии
Мир
В Нур-Султане вновь заработал железнодорожный вокзал
Армия
Юг России прикрыли зенитными роботами-автоматами
Экономика
Банки решили запустить переводы между юрлицами через СБП
Мир
В столице Казахстана возобновлен доступ к проводному интернету
Мир
В Эстонии уволили 34 невакцинированных полицейских и пограничников

Посольство РФ ответило на советы Госдепартамента по нацбезопасности

Посольство РФ: Россия продолжит проводить военные учения на своей территории
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Указания из Госдепартамента США о том, что России следует делать со своими войсками и миротворческими силами ОДКБ, вызвали недоумение у российских дипломатов, о чем они рассказали во вторник, 11 января.

Расстались при своем: к чему Россия и США пришли в Женеве
Двусторонние переговоры открыли дипломатический марафон по гарантиям безопасности

«Мы не понимаем логики Госдепартамента, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе. Это наш выбор, где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории. Мы будем продолжать их проводить, потому что это отвечает интересам нашей безопасности», — говорится в ответе на заявления чиновников Госдепартамента.

Дипведомство также отметило, что, в отличие от войск США, оккупировавших территории Сирии и Косово в Сербии, миротворческие силы ОДКБ призваны выполнять миссию по обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры в Казахстана по запросу ее властей.

«Госдепартамент не имеет оснований давать советы о том, как восстановить порядок и защитить права человека. И сознательно забывает, что столпы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве и во многих странах Балкан, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки были сильно подорваны из-за систематического вмешательства США во внутренние дела суверенных государств», — отметили в российском посольстве.

Сообщения появились в ответ на брифинг первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман после переговоров с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Женеве 10 января. Беседа проходила в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часа.

После беседы Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы». Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделает шаг навстречу российским предложениям.

Ранее Рябков отмечал, что США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую «российскую агрессию» на Украине.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021