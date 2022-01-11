Посольство РФ ответило на советы Госдепартамента по нацбезопасности

Указания из Госдепартамента США о том, что России следует делать со своими войсками и миротворческими силами ОДКБ, вызвали недоумение у российских дипломатов, о чем они рассказали во вторник, 11 января.

«Мы не понимаем логики Госдепартамента, который заявляет, что Россия должна «вернуть свои войска в казармы или сообщить США, какие учения продолжаются и какова их цель», в то время как США не намерены обсуждать с нами численность своих войск в Европе. Это наш выбор, где и когда проводить военные учения на нашей национальной территории. Мы будем продолжать их проводить, потому что это отвечает интересам нашей безопасности», — говорится в ответе на заявления чиновников Госдепартамента.

Дипведомство также отметило, что, в отличие от войск США, оккупировавших территории Сирии и Косово в Сербии, миротворческие силы ОДКБ призваны выполнять миссию по обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры в Казахстана по запросу ее властей.

«Госдепартамент не имеет оснований давать советы о том, как восстановить порядок и защитить права человека. И сознательно забывает, что столпы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве и во многих странах Балкан, Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки были сильно подорваны из-за систематического вмешательства США во внутренние дела суверенных государств», — отметили в российском посольстве.

Сообщения появились в ответ на брифинг первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман после переговоров с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым в Женеве 10 января. Беседа проходила в постпредстве Соединенных Штатов в закрытом для прессы формате. Переговоры продлились примерно 7,5 часа.

После беседы Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара». Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы». Замминистра добавил, что Москва надеется на способность НАТО в течение двух следующих дней понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделает шаг навстречу российским предложениям.

Ранее Рябков отмечал, что США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую «российскую агрессию» на Украине.

Переговоры о гарантиях безопасности проходят в три этапа: 10 января состоялась встреча в Женеве, 12 января в Брюсселе пройдет заседание Совета Россия–НАТО, а на следующий день запланированы консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.