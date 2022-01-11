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Число задержанных участников беспорядков в Алма-Ате превысило 1,2 тыс. человек

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Число задержанных за участие в террористических атаках, мародерствах и других преступлениях в Алма-Ате превысило 1,2 тыс. человек, о чем во вторник, 11 января, сообщает казахский портал TengriNews со ссылкой на информцентр комендатуры города.

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Отмечается, что всего были задержаны 1237 участников преступлений во время погромов в городе. Изъяты 31 единица огнестрельного оружия и 1428 боеприпасов. На блокпостах задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес.

Зачищены от бандитских группировок участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон Ожет, жилой массив, прилегающий к международному аэропорту Алма-Аты.

Накануне, как сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, на двух рынках в Алма-Ате задержаны более 200 человек. У них изъяты пять угнанных автомобилей, оружие, боеприпасы, щиты.

Кроме того, в пресс-службе также рассказали, что правоохранительные органы Казахстана привлекли к ответственности более 1,5 тыс. человек за нарушение режима чрезвычайного положения (ЧП).

Токаев во время заседания оперативного штаба поручил продолжить работу по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране. Президент Казахстана также обратил внимание на необходимость продолжения работ по усилению информационного сопровождения данной деятельности.

Ранее в этот день в комитете национальной безопасности Казахстана заявили, что ситуация в стране после произошедших в стране беспорядков стабилизирована и находится под контролем. В ведомстве указали, что все захваченные террористами административные объекты в городах Алма-Ата, Кызылорда, Талдыкорган и Тараз освобождены.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Участники митингов выступили против роста цен на сжиженный газ. Вскоре акции переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры и резиденцию президента. Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Они разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Токаев отмечал 7 января, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками. Президент Казахстана обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

9 января коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане. Как подчеркнул командующий миротворцами ОДКБ Андрей Сердюков, миссия продолжит работу в республике до полной стабилизации обстановки. Спустя день государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что силы ОДКБ будут локально обеспечивать охрану жизненно важных объектов.

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