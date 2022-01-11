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В Нур-Султане вновь заработал железнодорожный вокзал

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Железнодорожный вокзал казахстанского Нур-Султана приступил к активной работе. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Александр Морозов во вторник, 11 января.

На вокзале пока немноголюдно и расписание не такое регулярное, как раньше, но вокзал все-таки принимает и отправляет поезда по городам Казахстана.

«Кто свой, кто чужой»
Военным в Казахстане приходится придумывать знаки отличия, обстановка в городах еще напряженная

Более того, многие граждане возвращаются сейчас в столицу и в другие города после массовых беспорядков.

11 января в столице Казахстана был возобновлен доступ к проводному интернету. В то же время подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно.

С 10 января в Казахстане снова можно снять наличные, операции с деньгами возобновили в отделениях «Казпочты». В этот же день в стране начали выдавать пенсии и пособия на почте, она будет работать при условии наличия интернета. Банки и финансовые учреждения в республике при этом закрыты из-за режима ЧП.

Днем ранее, 9 января, в пресс-службе Сбербанка в Казахстане сообщили, что сервисы мобильного приложения компании восстанавливают работу. При этом функционируют приложения без доступа в сеть.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

11 января миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остановили беспорядки в Казахстане. Ситуация в стране остается крайне сложной, но появление миротворцев предотвратило хаос, который мог привести к худшему варианту развития событий — к государственному перевороту. Власти Казахстана заявили о контроле над ситуацией, но на улицах Алма-Аты еще продолжаются спецоперации силовиков.

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