Делегации России и США завершили переговоры в Женеве

Переговоры России и США по вопросу о гарантиях безопасности завершились 10 января в Женеве через 7,5 часов. Российскую сторону представляла межведомственная делегация представителей Министерства иностранных дел и Минобороны РФ.

Встреча прошла в закрытом формате на территории американского постпредства при отделении ООН. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман, возглавляющие российскую и американскую делегации на переговорах, не стали пожимать друг другу руки перед началом встречи. Они сделали протокольное фото на фоне флагов своих стран.

После беседы Рябков сравнил характер переговоров с американской стороной с диалогом из американского криминального боевика 1988 года «Красная жара».

«Что касается доказательств, это мне напоминает кадры из фильма с Арнольдом Шварценеггером [«Красная жара»], где один из героев задавался вопросом, «какие ваши доказательства», — сказал он, комментируя заявление первого замгоссекретаря США Уэнди Шерман о необходимости РФ продемонстрировать доказательства того, что Москва не собирается эскалировать ситуацию в отношениях с Вашингтоном.

Дипломат также отметил, что разговор был «сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы».

Замминистра добавил, что Москва надеется на то, что НАТО в течение двух следующих дней сможет понять опасность тупика для диалога по гарантиям безопасности и сделает шаг навстречу российским предложениям.

Ранее Рябков отмечал, что США хотят восстановить работу совета Россия–НАТО на условиях, неприемлемых для российской стороны. По его словам, речь идет о той повестке дня, в которой есть упор на так называемую «российскую агрессию» на Украине.

На 12 января намечено заседание Совета Россия–НАТО, днем позже, 13 января, должна пройти многосторонняя встреча на площадке ОБСЕ.