РАН посоветовали не бояться введения в России продуктовых карточек

Россия может в будущем ввести продуктовые карточки для малообеспеченных граждан, такие меры применяются во многих странах мира, и их не стоит бояться. Об этом рассказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг во вторник, 11 января.

«Во многих странах, включая США, они (карточки. — Ред.) существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — его слова передали в «РИА Новости».

Экономист выразил уверенность, что если потребительские цены продолжат расти, то власти могут решить субсидировать производство самых важных продуктов.

«Либо наступит необходимость вводить в России продуктовые карточки», — заключил Гринберг.

17 февраля 2021 года президент России Владимир Путин счел возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих. По его словам, у этой инициативы «есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо решать».

Перед этим Минпромторг направил в правительство предложения о предоставлении малоимущим продовольственных сертификатов. Авторы инициативы предложили оказывать продовольственную помощь нуждающимся, в том числе беременным и кормящим женщинам, детям и людям, которые находятся в учреждениях социальной сферы.

Минпромторг продвигает идею продуктовых карточек с 2014 года — тогда ведомство предложило ежемесячно переводить нуждающимся на пластиковую карту фиксированную сумму на продукты. В 2015 году Минпромторг подсчитал, что в такой помощи нуждается около 15–16 млн человек, в 2018 году их насчитали около 19 млн. В 2019 году эту инициативу заблокировали в правительстве.