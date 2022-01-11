Пентагон обозначил намерение предоставлять военную помощь Киеву

США готовы обсуждать с РФ вопросы о размещении ракет в ЕС в Европе, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. При этом Вашингтон продолжит оказывать военную помощь Украине, передает телеканал «Известия». Пентагон изучил требования страны по средствам ПВО. Военная делегация США ранее была с визитом на Украине. В декабре администрация Байдена подготовила пакет помощи Киеву. Сумма поддержки составила $200 млн, но проект отложили.

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