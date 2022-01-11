Самолеты ВКС РФ за понедельник доставили из Казахстана в РФ 258 человек

Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России за 10 января доставлено из Казахстана в Москву 258 человек, из них 247 россиян и 11 иностранцев. Об этом во вторник, 11 ноября, сообщило Минобороны РФ.

Как отмечается, всего в Россию за несколько дней эвакуировали 1719 российских и иностранных граждан.

По просьбе посольств Австрии и Венгрии самолетом российского оборонного ведомства в Москву доставлены два дипломата со своими семьями.

Российские граждане, оказавшиеся на территории Казахстана, обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию РФ.

8 января в МИД РФ рассказали об отсутствии сведений о пострадавших в Казахстане среди граждан России. Как указали в ведомстве, кризисный штаб посольства в Нур-Султане обрабатывает обращения россиян и формирует списки для последующего решения вопроса об их возвращении в Россию.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

В ходе беспорядков погибли 16 силовиков, двое из них были обезглавлены. Кроме того, есть сведения о нападениях на медиков. Как указали в комендатуре Алма-Аты, жестокие действия нападавших свидетельствуют о террористическом и экстремистском характере бандформирований.

5 января Токаев сообщил, что обратился в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ, в состав входят Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан) за помощью в преодолении террористической угрозы. В республику на ограниченный период времени были направлены миротворцы.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ стала охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки и возвращении ее в правовое поле.