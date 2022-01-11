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«Средний чек» за учебу на первом курсе вуза вырос на 10%

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В 2021 году «средний чек» за учебу на платном месте первого курса университета увеличился на 10%, рассказал «Известиям» научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов со ссылкой на результаты ежегодного мониторинга, проведенного Высшей школой экономики при поддержке Минобрнауки.

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«Средний чек», который российские семьи заплатили за первый курс, заметно вырос — на 10% за один год, на 17% с 2019 года», — сказал он.

По его словам, тенденция связана со спросом платежеспособного населения на вузы и программы более высокого качества — они, как правило, стоят дороже «средних» предложений.

«Потребитель высшего образования с каждым годом готов платить больше за высокое качество образования и высокую репутацию вуза, всё реже — экономить на высшем образовании. Недаром в 2021 году в разы выросло число студентов, взявших образовательный кредит», — пояснил Кузьминов.

При этом сами вузы, добавил он, цены повышают осторожно и в основном на уровень инфляции.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«В вуз не дуют: качество приема в университеты снизилось»

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