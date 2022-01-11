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Эксперт оценил перспективы переговоров по гарантиям безопасности

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Переговоры РФ и США по гарантиям безопасности определят то, как пройдут дискуссии с НАТО и ОБСЕ. Так в беседе с «Известиями» оценил перспективы переговоров профессор Йельского университета, директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

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«Обе стороны прямо говорили, что переговоры в Женеве проводятся с тем, чтобы прозондировать почву. Никто не ожидал прорывов, но и США, и Россия хотят определить, есть ли основания для дальнейших контактов. Встреча в Женеве задаст тон дискуссиям в Брюсселе и Вене. Учитывая количество делегаций, которые будут участвовать в этих дискуссиях, вероятен лишь обмен мнениями. И хотя серьезные переговоры пока невозможны, тональность грядущего разговора даст понимание того, идем ли мы в сторону дипломатического решения или же мы останемся в условиях военной напряженности», — сказал эксперт.

10 января в Женеве прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, американскую — первый замгоссекретаря Уэнди Шерман. Эта встреча стала первой в череде переговоров по гарантиям на разных площадках: на 12 января запланирован Совет Россия–НАТО, на 13 января — диалог в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Расстались при своем: к чему Россия и США пришли в Женеве

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