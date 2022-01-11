Постпред РФ в Вене заявил об обесценивании угроз Запада в адрес России

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов во вторник, 11 января, заявил в своем Twitter, что из-за постоянного повторения угрозы западных стран в адрес России могут обесцениться.

«Какие самые популярные слова в западном политическом лексиконе? Вы сможете без труда догадаться: «последствия, последствия, последствия»... и «они заплатят за это», — написал дипломат.

Он заключил, что «если повторять одну и ту же угрозу 1001 раз, она обесценивается».

Ранее, 10 января, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что попытки США шантажировать и запугивать РФ неприемлемы и не приведут к искомому результату. Тем не менее, по его словам, в арсенале современной внешней политики Запада мало что осталось, кроме санкций и шантажа, однако Россия будет продолжать пытаться договориться.

В тот же день министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что России грозят «тяжелые последствия» в случае нарушения суверенитета Украины. Она также призвала к дипломатическому решению ситуации вокруг Украины.

8 января газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Вашингтон готовит пакет санкций против Москвы, который может затронуть большое количество россиян.

Так, в случае якобы готовящегося «вторжения» России на Украину министерство торговли США может запретить экспорт в РФ любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих детали производства США.