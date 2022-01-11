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Стали известны детали прогнозов по находящимся в зоне риска губернаторам

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Среди глав субъектов, которые накануне выборов в 2022 году оказались в зоне риска, — губернаторы Томской, Свердловской, Саратовской, Кировской, Оренбургской областей, а также Карелии и Марий Эл. Такие прогнозы содержатся в итоговом исследовании АПЭК рейтинга влияния руководителей регионов за 2021 год. В нем уточняется, что это необязательно предполагает их действительную замену в данный период. Тем не менее прописаны временные рамки для кадровых ротаций в губернаторском корпусе.

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«На фоне более стабильной эпидемиологической ситуации перестановки могут быть проведены в более ранние сроки (например, в конце января – феврале), в случае более проблемной подобные решения могут быть отложены до середины марта – начала апреля 2022 года», — говорится в документе, который есть в распоряжении «Известий».

В нем отмечается, что всего прямые выборы глав субъектов в 2022 году запланированы в 14 регионах. Часть из них, по мнению авторов исследования, обладает некоторым протестным потенциалом. К ним АПЭК относит Кировскую, Томскую, Свердловскую области, Марий Эл и Карелию. Впрочем, есть и другие, более веские причины, которые могут способствовать заменам в губернаторском корпусе.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

Ротационный регион: кто из губернаторов оказался в зоне риска в 2022 году

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