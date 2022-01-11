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Миротворцы ОДКБ остановили беспорядки в Казахстане

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Миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остановили беспорядки в Казахстане. Об этом стало известно во вторник, 11 января.

Ситуация в стране остается крайне сложной, но появление миротворцев предотвратило хаос, который мог привести к худшему варианту развития событий — к государственному перевороту.

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Власти Казахстана заявили о контроле над ситуацией, но на улицах Алма-Аты еще продолжаются спецоперации силовиков. Группы вооруженных боевиков периодически устраивают бои с полицией и армией. Миротворцы ОДКБ, введенные по просьбе президента, охраняют важные объекты и следят за порядком.

В рамках ОДКБ совместная миротворческая миссия прошла в первый раз. До этого были только учения. Но пока что сложнейшая операция, требующая скоординированных действий военнослужащих шести государств (Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Таджикистан и Казахстан), проходит слаженно.

Интернет в Нур-Султане восстановлен, но расплатиться за покупки карточкой всё еще нет возможности, люди массово снимают наличные, но в банкоматах действует ограничение на снятие больших сумм. Жители также продолжают закупать продукты впрок, в результате многие магазины стоят сейчас совершенно пустые, в них нет даже хлеба.

По всей стране идет расследование беспорядков, но пока что самое громкое задержание — это арест бывшего главы Комитета национальной безопасности Карима Масимова, которого подозревают в госизмене. Среди высокопоставленных силовиков из МВД и КНБ, которые стали фигурантами уголовных дел, прошла волна самоубийств.

Власти Казахстана считают, что нападение на страну тщательно планировалось, и не один год. Так, специально для участия в беспорядках были завербованы в том числе иностранцы.

2 января в Казахстане начались акции протеста из-за роста цен на сжиженный газ. В некоторых городах митинги переросли в беспорядки. Особенно ситуация обострилась в крупнейшем городе страны — Алма-Ате. Протестующие, среди которых, по данным властей, оказались экстремисты, ворвались в здание администрации, подожгли здание прокуратуры, офис правящей партии и захватили президентскую резиденцию.

Нарушители правопорядка вооружились и начали мародерствовать, разрушая магазины, аптеки и банки города. Преступники разгромили офисы пяти телеканалов, попытались напасть на СИЗО и совершили попытку проникновения на территорию воинской части в Актюбинской области.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что захватившие правительственные учреждения являются группами террористов. Он подчеркнул, что устроившие беспорядки бандиты прошли серьезную подготовку за рубежом. В администрации президента страны уточнили, что среди орудующих в Алма-Ате боевиков были снайперы со специальными винтовками.

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