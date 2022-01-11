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Yonhap сообщило о пуске неопознанного снаряда КНДР в сторону японского моря

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КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, о чем во вторник, 11 января, сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов страны.

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Как отмечает NHK cо ссылкой на правительство Японии, предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

По данным японского минобороны, ракета пролетела почти 500 км и упала в море, не достигнув исключительной экономической зоны страны. В Токио правительство созвало экстренное совещание группы реагирования.

Ранее, 7 января, США, Великобритания, Франция, Ирландия и Албания запросили проведения закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН в связи с последним запуском ракеты КНДР.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». Утром того же дня стало известно о том, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно баллистическую ракету. В Японии срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

В тот же день глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси заявил об отсутствии ущерба национальным морским и воздушным судам от запуска КНДР предполагаемой баллистической ракеты. Киси отметил, что в настоящее время министерство продолжает анализировать данные о запуске снаряда.

Он также рассказал, что ракета, согласно предварительным расчетам, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал прискорбным возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР. А генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно указал на угрозу безопасности всему миру от запуска ракеты КНДР.

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