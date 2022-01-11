Yonhap сообщило о пуске неопознанного снаряда КНДР в сторону японского моря

КНДР пустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, о чем во вторник, 11 января, сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов страны.

Как отмечает NHK cо ссылкой на правительство Японии, предположительно, это был пуск баллистической ракеты малой дальности из наземной установки.

По данным японского минобороны, ракета пролетела почти 500 км и упала в море, не достигнув исключительной экономической зоны страны. В Токио правительство созвало экстренное совещание группы реагирования.

Ранее, 7 января, США, Великобритания, Франция, Ирландия и Албания запросили проведения закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН в связи с последним запуском ракеты КНДР.

5 января КНДР подтвердила проведенное испытание гиперзвуковой ракеты, а также оценила ее дальность полета в 700 км. По информации северокорейских источников, снаряд «точно попал в цель». Утром того же дня стало известно о том, что Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря, предположительно баллистическую ракету. В Японии срочно был созван кризисный штаб канцелярии премьера государства.

В тот же день глава оборонного ведомства Японии Нобуо Киси заявил об отсутствии ущерба национальным морским и воздушным судам от запуска КНДР предполагаемой баллистической ракеты. Киси отметил, что в настоящее время министерство продолжает анализировать данные о запуске снаряда.

Он также рассказал, что ракета, согласно предварительным расчетам, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал прискорбным возможный запуск баллистической ракеты со стороны КНДР. А генсек японского правительства Хирокадзу Мацуно указал на угрозу безопасности всему миру от запуска ракеты КНДР.