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Спасатели ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Ялте

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Пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Ялте ликвидирован. Об этом во вторник, 11 января, сообщила в своем Telegram-канале глава администрации города Янина Павленко.

«Пожар потушен. Благодарю начальника ГУ МЧС России по РК (Республике Крым. — Ред.) за четкие и слаженные действия, за то, что снова рядом с нами в самые сложные моменты… С первых минут отважно сражались с огнем и спасали людей», — написала она.

Павленко подчеркнула, что теперь администрации предстоит решать судьбы тех, кто остался без крыши над головой.

Накануне поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном по улице Киевская в городе Ялта. Площадь возгорания составила 800 кв. м. Пострадали 25 квартир.

Сотрудники МЧС эвакуировали 27 человек, в том числе шестеро детей, и спасли одного человека. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что для возможной эвакуации жильцов приготовлены пункты временного размещения в ялтинском пансионате имени Чехова и четыре автобуса от администрации города.

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