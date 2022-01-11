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Пожар в жилом доме в Ялте локализовали на площади 800 кв. м

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Пожарным удалось локализовать возгорание в двухэтажном жилом доме в Ялте. Об этом в понедельник, 10 января, сообщили в МЧС по Республике Крым.

«Локализация пожара 23:22. Общая площадь пожара составила 800 кв. м», — говорится в сообщении.

По уточненным данным, произошло возгорание кровли здания. Пострадали 25 квартир.

Ранее в этот день в 20:46 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном по улице Киевская.

Сотрудники МЧС эвакуировали 27 человек, в том числе шесть детей, и спасли одного человека. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что для возможной эвакуации жильцов приготовлены пункты временного размещения в ялтинском пансионате «Чехова» и четыре автобуса от администрации города.

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