Уголовное дело завели на Кубани за осквернение памятника погибшим воинам

Уголовное дело против двух военнослужащих за осквернение памятника погибшим воинам возбудили в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России в понедельник, 10 января.

«Предварительно установлено, что один военнослужащий демонстрировал на памятнике погибшим воинам силовые приемы, при этом второй военнослужащий осуществлял видеосъемку происходящего», — рассказали на сайте ведомства.

Дело открыто по статье о публичном осквернении символов воинской славы России, оскорблении памяти защитников Отечества с использованием информационно-телекоммуникационной сети, в том числе сети Интернет, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 354 УК). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

24 декабря в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что блогер, который осквернил портрет ветерана Великой Отечественной войны в Москве, приговорен к четырем годам колонии общего режима. Молодой человек также лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети. Ограничения будут действовать в течение пяти лет.