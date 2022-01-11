Глава Pfizer заявила о готовности вакцины от штамма «Омикрон» к марту

Генеральный директор биофармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в понедельник, 10 января, заявила, что эффективная от «Омикрон»-штамма вакцина будет готова в марте. Об этом сообщает CNBC.

«Мы работаем над новой версией вакцины, которая будет эффективна, в том числе против «Омикрона», как и против других штаммов», — отметила она.

По ее словам, в компании надеются, что смогут усилить защиту нового препарата от заражения. Поскольку защита от госпитализаций и сложного течения заболевания существует и с нынешними вакцинам.

Ранее в этот день специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро сообщил о сложной ситуации с заболеваемостью в следующие три месяца из-за вспышки штамма «Омикрон». Он добавил, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Кроме того, Набарро выразил беспокойство насчет перегруженности медицинских учреждений в разных странах по причине большого количества заболевших.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Ранее в этот день Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».