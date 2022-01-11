Прямой эфир
Мир
США на переговорах предложили РФ идеи по укреплению безопасности
Армия
Второй самолет ВКС доставил 84 граждан РФ из Казахстана в Москву
Мир
США проинформируют генсека НАТО об итогах переговоров с РФ 11 января
Спорт
«Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов»
Общество
Метеоролог рассказал о «погодной лихорадке» в ряде регионов России
Политика
Песков подтвердил отсутствие в планах новых контактов Путина и Байдена
Мир
Россиянам будет доступна бесплатная связь в Казахстане с 12 по 19 января
Общество
В прокуратуре сообщили о сокращении числа преступлений в Москве в 2021 году
Недвижимость
Участники рынка заявили о росте доли ипотечного платежа до 18,6% за три месяца
Общество
В Госдуме предложили отменить роуминг для оказавшихся в зонах ЧП россиян
Сюжет:

Глава Pfizer заявила о готовности вакцины от штамма «Омикрон» к марту

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральный директор биофармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в понедельник, 10 января, заявила, что эффективная от «Омикрон»-штамма вакцина будет готова в марте. Об этом сообщает CNBC.

Штамм это значит: как «Омикрон» распространился в РФ за праздники
Эпидемиологи не исключают подъема заболеваемости после январских каникул

«Мы работаем над новой версией вакцины, которая будет эффективна, в том числе против «Омикрона», как и против других штаммов», — отметила она.

По ее словам, в компании надеются, что смогут усилить защиту нового препарата от заражения. Поскольку защита от госпитализаций и сложного течения заболевания существует и с нынешними вакцинам.

Ранее в этот день специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро сообщил о сложной ситуации с заболеваемостью в следующие три месяца из-за вспышки штамма «Омикрон». Он добавил, что помимо «Омикрона» могут появиться и другие варианты, так как вирус продолжает развиваться.

Кроме того, Набарро выразил беспокойство насчет перегруженности медицинских учреждений в разных странах по причине большого количества заболевших.

30 декабря глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова заявила, что штамм «Омикрон» в 3–5 раз заразнее других вариантов инфекции. Также она отметила, что первые проявления болезни у инфицированных этим штаммом наблюдаются уже на 3–5-й день после инфицирования.

Ранее в этот день Попова заявила, что поствакцинальный иммунитет после «Спутника V» достаточен для сдерживания распространения «Омикрона».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021