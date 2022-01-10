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Движение трамваев по улице Галактионовской закрыли в Самаре

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В понедельник, 10 января, в Самаре прекратилось движение трамваев на улице Галактионовской — на отрезке между Полевой и Красноармейской.

«Ограничение будет действовать до 31 декабря 2024 года», — сообщили в мэрии города.

Предстоит построить тоннели метро под улицей Самарской — от Полевой до Ульяновской, а далее по Галактионовской — от Вилоновской до Красноармейской. «Театральную» разместят на участке улицы Галактионовской от Красноармейской до Рабочей, неподалеку от Оперного театра, пишет НИА «Самара».

Запустить «Театральную» в эксплуатацию, согласно условиям кредита, должны в первом квартале 2024 года.

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