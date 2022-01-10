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Ремонт психоневрологической больницы завершили в Липецке

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Завершился капитальный ремонт подросткового отделения Липецкой областной психоневрологической больницы. Работы проведены в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Из областного бюджета на эти цели было выделено около 10 млн рублей.

В частности, корпус оборудован кондиционерами, бактерицидными облучателями закрытого типа, которые могут работать в присутствии пациентов и медицинского персонала, не доставляя неудобств, а оснащение вентиляционной системы нового поколения обеспечивает безопасную циркуляцию воздуха с соблюдением санитарных норм и правил, что немаловажно в условиях соблюдения требований профилактики новой коронавирусной инфекции, передает Lipetskmedia.

В 2022 году запланировано выполнение работ по облицовке и утеплению фасада здания Липецкой областной психоневрологической больницы, на эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 6,5 млн рублей.

В декабре второй аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации поступил в Липецкую городскую больницу скорой медицинской помощи № 1. Медтехника приобретена по поручению главы региона Игоря Артамонова. Аппарат ввели в эксплуатацию и открыли в медучреждении Центр ЭКМО.

Ранее нового подрядчика для строительства хирургического корпуса онкологического диспансера выбрали в Липецке. Победителем торгов признано ООО «Стройотдел». Согласно контракту стоимостью около 551 млн рублей, подрядчик должен выполнить весь фронт работ к 7 декабря 2022 года.

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