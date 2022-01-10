Делегация Пентагона изучила потребности Украины в средствах ПВО

Военная делегация США в ходе недавнего визита на Украину изучала ее потребности в средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом рассказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби в понедельник, 10 января.

«Они, грубо говоря, смотрели на противовоздушную и противоракетную оборону, насколько я понимаю... Они посмотрели и проконсультировались с украинцами по поводу того, как они видят свои оборонные потребности», — сказал он на брифинге, запись которого доступна на странице ведомства в Twitter.

На вопрос, стоит ли на повестке возможность поставок на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, представитель министерства обороны отвечать отказался.

4 января Джон Кирби заявил, что увеличение присутствия НАТО в Европе возможно при условии ухудшения ситуации вокруг Украины, а также соответствующих запросов со стороны членов альянса и союзников, однако на данный момент таких условий нет.

В тот же день стало известно, что 7 января состоится внеочередная встреча глав МИД НАТО. Отмечалось, что «министры обсудят концентрацию российских сил на территории Украины и вокруг нее и более широкие вопросы европейской безопасности».

По словам заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, проведением внеочередной встречи глав МИДов альянса НАТО пытается повысить напряженность вокруг внутриукраинского конфликта.