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Около 140 человек задержали в Ульяновской области за пьяное вождение

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В Ульяновской области в период с 30 декабря по 9 января задержали 137 водителей, севшими за руль пьяными или отказавшимися от медосвидетельствования. Об этом сообщат УГИБДД России по региону.

По данным ведомства, 17 человек были задержаны за пьяное вождение повторно. С 1 июля 2015 года это является уголовным преступление, пишет ulpravda.ru.

«Региональная Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в состоянии опьянения», — подчеркнули в ГИБДД.

9 января в пресс-службе МЧС России сообщили, что с начала 2022 года из-за ухудшения погодных условий в стране возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Только за январь произошло около 2 тыс. аварий, в которых погибло более 230 человек. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти свыше 700 человек.

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