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Около 900 камер наблюдения установят в Калужской области в 2022 году

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На территории Калужской области в 2022 году намерены установить 880 новых камер видеонаблюдения. Тему обсудили на аппаратном совещании в правительстве 10 января.

Как сообщает пресс-служба региональных властей, поэтапный монтаж запланирован областным УМВД. Камеры установят в населенных пунктах в рамках развития аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город». Места были определены по итогам анализа криминогенной обстановки.

Кроме того, рассматривается возможность установить 363 камеры для распознавания автомобильных номеров. Это поможет более эффективно раскрывать преступления, связанные с транспортом, пишет газета «Весть».

В бюджете региона на 2022 год предусмотрено более 37 млн рублей на развитие АПК «Безопасный город» в рамках госпрограммы «Безопасность жизнедеятельности на территории Калужской области».

В ходе совещания губернатор Владислав Шапша поручил ведомствам продолжить работу по развитию АПК.

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