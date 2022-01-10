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Крупный пожар произошел в жилом доме в Ялте

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Пожар на площади 500 кв. м произошел в жилом доме в Ялте в понедельник, 10 января.

Огонь вырывается из-под крыши двухэтажного здания, им охвачен практически весь дом.

«Происходит сильное тление под кровлей. Предварительная площадь пожара — 500 кв. м», — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Объявлен второй ранг пожара.

Спасатели эвакуировали 27 человек и еще одного спасли из огня. Информация о пострадавших не поступала.

В социальных сетях опубликовали видео, на котором жильцы горящего дома выбрасывают из окон вещи, спасаясь от огня.

В ночь на воскресенье, 9 января, в городе Шарья Костромской области загорелся частный жилой дом. Изначально сообщалось о гибели одной женщины при госпитализации, позже стало известно об обнаружении тел еще двоих детей и двоих мужчин. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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