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Две незаконные свалки обнаружили в одном из округов Верхневолжья

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На территории Удомельского округа Тверской области выявили две несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения законодательства в сфере сбора и утилизации отходов. По итогам были обнаружены две незаконные свалки около деревни Бочурино.

Площадь занятых мусором земель составляет 482 кв. м и 358 кв. м соответственно, уточняют «Тверские ведомства».

Межрайонная прокуратура направила в суд иск к садово-огородническому товариществу «Восход», в границах которого расположены свалки. Ведомство требовало расчистить территорию.

Суд удовлетворил иск и обязал дачников ликвидировать мусорную свалку. Решение в законную силу пока не вступило.

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