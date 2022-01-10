Две незаконные свалки обнаружили в одном из округов Верхневолжья
На территории Удомельского округа Тверской области выявили две несанкционированные свалки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Сотрудники надзорного ведомства провели проверку соблюдения законодательства в сфере сбора и утилизации отходов. По итогам были обнаружены две незаконные свалки около деревни Бочурино.
Площадь занятых мусором земель составляет 482 кв. м и 358 кв. м соответственно, уточняют «Тверские ведомства».
Межрайонная прокуратура направила в суд иск к садово-огородническому товариществу «Восход», в границах которого расположены свалки. Ведомство требовало расчистить территорию.
Суд удовлетворил иск и обязал дачников ликвидировать мусорную свалку. Решение в законную силу пока не вступило.