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В Донбассе два украинских солдата подорвались на мине

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Двое украинских солдат погибли на территории Донбасса во время военной службы. Об этом сообщается в понедельник, 10 января, на странице Операции Объединенных сил (ООС) Украины в Facebook.

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«В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Также командование и личный состав ООС выразили соболезнования родным и близким погибших солдат, пишет Life.Ru.

Ранее, 11 декабря 2021 года, двое военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР) погибли в результате взрыва боеприпаса, который сбросил украинский беспилотник.

25 ноября в ЛНР сообщили, что с 2014 года в результате действий украинских силовиков погибли более 1,7 тыс. мирных жителей республики, в том числе 25 детей. Еще около 3,3 тыс. человек получили ранения.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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