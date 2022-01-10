Около 50 улиц отремонтируют в Симферополе в 2022 году
На территории Симферополя в 2022 году планируют отремонтировать и капитально отремонтировать 48 улиц. Перечень объектов был опубликован на сайте министерства транспорта Республики Крым.
Как рассказал ИА «Крыминформ» и.о. главы минтранса Николай Лукашенко, до февраля список будет утверждаться, возможно внесение корректировок.
«Он составлен по пожеланиям, по тем дорогам, которые позволят разгрузить центральные улицы, либо которые идут к социально-значимым объектам», — объяснил и.о. министра.
Капитальный ремонт запланирован на девяти улицах, в том числе участке, идущем параллельно Севастопольской и проспекту Кирова. Также ремонт ожидается еще на 39 улицах общей протяженностью 27,3 км.
Кроме того, в перечне дорог на обновление присутствует путепровод через ж/д пути около вокзала – так называемый «горбатый мост». По словам Лукашенко, проект сейчас проходит экспертизу. Работы планируется начать в этом году. В целом реконструкция займет год-полтора.
В 2021 году в столице Крыма привели в порядок 89 улиц. Среди них улицы Козлова, Киевская, Русская, Жуковского, Дмитрия Ульянова, Марка Донского, проспект Вернадского и другие.