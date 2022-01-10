«Ледяную пещеру» в «Зарядье» закрыли до 18 апреля для перезаморозки инсталляции
«Ледяную пещеру» в парке «Зарядье» закрыли с 10 января до 18 апреля для ежегодной перезаморозки инсталляции. Об этом пресс-служба парка сообщила в понедельник, 10 января.
«Ежегодно во время регламентных работ в «Ледяной пещере» растапливают лед тепловыми пушками, промывают и продувают систему металлических труб, проводят технологические работы в холодильной установке. Ближе к весне можно будет приступить к наращиванию нового сверкающего льда», — говорится в сообщении.
В пресс-службе парка уточнили, что для получения ледяного рельефа площадью 750 кв. м замораживается около 70 т воды на 14 км изогнутых металлических труб, передает агентство городских новостей «Москва».
Столичный парк «Зарядье» открылся в День города 9 сентября 2017 года и стал первым крупнейшим парком Москвы, построенным в историческом центре города за последние 70 лет. Общая площадь парка составляет 10,2 га.
8 сентября 2018 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли концертный зал «Зарядье». 7 февраля там впервые выступила меццо-сопрано Магдалена Кожена.
11 февраля в павильоне «Купол» открылась выставка работ иностранных фотографов о Москве и ее жителях. Американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в рейтинг 100 лучших мест в мире.