СК организовал проверку по факту гибели пенсионерки при пожаре на Алтае
В Троицком районе Алтайского края при пожаре погибла женщина. По данному факту организована проверка, сообщает СУ СКР по региону.
Пожар произошел вечером 6 января в одном из сел. После тушения огня на месте было обнаружено тело женщины. Ею оказалась 66-летняя хозяйка дома, пишет altapress.ru.
По факту гибели человека организована доследственная проверка. Следственная группа СК осмотрела место происшествия и назначила ряд экспертиз.
Обстоятельства возгорания устанавливаются.
Вечером 7 января пожар произошел в пансионате «Золотой век» в СНТ «Печатник» в Кузбассе. Были эвакуированы 48 человек, из них 46 постояльцев и две сиделки. Жертвами ЧП стали четыре лежачих постояльца.