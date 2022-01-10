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«Зенит» объявил о переходе Сергеева из «Крыльев Советов»

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Форвард самарского ФК «Крылья Советов» Иван Сергеев перешел в петербургский «Зенит». Об этом в понедельник, 10 января, сообщает официальный сайт клуба.

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«Зенит» и самарские «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе нападающего. Контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2024/25», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Спорт-Экспресс», в текущем сезоне Сергеев провел 20 матчей за самарский клуб, забил восемь голов и сделал шесть результативных передач.

Игроком «Крыльев Советов» Сергеев стал в августе 2020 года. В своем первом сезоне за самарский клуб он забил 40 голов в 39 играх первенства ФНЛ, установив тем самым рекорд лиги.

В ноябре 2021 года Иван Сергеев получил приглашение в сборную России и попал в заявку на матчи против Кипра и Хорватии.

В июле бывший голкипер «Зенита» Андрей Лунев перешел в немецкий футбольный клуб «Байер». Футболист подписал контракт с клубом до 2023 года.

1 июля Лунев покинул «Зенит» на правах свободного агента — клуб и голкипер не договорились об условиях продления контракта.

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