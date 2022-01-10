Глава СК поручил доложить об обстоятельствах инцидента с самолетом в Белгороде
Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах инцидента с самолетом в аэропорту Белгорода. Об этом 10 января сообщается на сайте СК.
«Председатель СК России поручил и.о. руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Бобкову О.В. представить подробный доклад о проведенных проверочных мероприятиях и установленных обстоятельствах. Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.
Ранее в этот день в аэропорту Белгорода самолет авиакомпании Red Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления. Согласно расписанию аэропорта, воздушное судно прибыло из Домодедово.
По предварительным данным, причиной происшествия стали неблагоприятные погодные условия.
В пресс-службе авиакомпании заявили, что в результате инцидента никто не пострадал. По факту произошедшего проводится проверка.
Позже стали известны детали происшествия. Согласно переговорам экипажа с диспетчером о ЧП командир сообщил сразу.