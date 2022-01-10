Почти 52 млн рублей выделили на покупку квартир для сирот в Брянске

В 2022 году на покупку жилья для детей-сирот, проживающих на территории Брянска, направят 51,9 млн рублей из областной казны. В прошлом году на эти цели потратили 50,3 рублей в рамках программы «Социальная и демографическая политика Брянской области». Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

В 2021 году новые квартиры с отделкой получили 33 человека. С 2017 по 2021 годы участниками данной программы стали 160 детей-сирот, отмечает NASHBRYANSK.RU.

Президент РФ Владимир Путин призвал обеспечить права детей-сирот и исключить манипуляции и пользование их льготами. Об этом он заявил 9 декабря в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.