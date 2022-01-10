Опубликованы кадры с места смертельного ДТП в Челябинске

Опубликованы кадры с места смертельной аварии в Челябинске, где водитель вылетел на остановку и насмерть сбил женщину. ДТП произошло 10 января.

На видео специалисты эвакуируют автомобиль. Передняя часть машины полностью разбита, на дороге остались следы крови.

Как рассказали очевидцы, водитель утверждал, что двигался на желтый сигнал светофора, когда его подрезали, в результате чего ег машина вылетела на остановку общественного транспорта. Также среди пострадавших три пешехода, пишет RT.

Известно, что водитель легковушки имеет небольшой опыт вождения и экзамен на права сдал лишь с седьмого раза.

ДТП произошло ранее в этот день на улице Братьев Кашириных. 19-летний водитель машины марки Ford не справился с управлением и выехал на остановку с людьми, сообщает телеканал «360». От полученных травм одна женщина скончалась на месте.

Как пишет REGNUM, по факт произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.