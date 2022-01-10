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Стоимость проезда повысят на 10 автобусных маршрутах в Сыктывкаре

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В Сыктывкаре (Республика Коми) скорректировали стоимость проезда на 10 маршрутах общественного транспорта. Изменения вступят в силу с 20 января 2022 года.

Согласно приказу республиканского комитета по тарифам, речь идет об автобусных маршрутах № 3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54, 55. Стоимость проезда в них составит 30 рублей.

Причиной повышения тарифа стал рост цен на топливо, запчасти, а также увеличение расходов на техобслуживание и ремонт.

Как отмечает ИА «Комиинформ», последний раз стоимость проезда корректировалась в июне 2019 года.

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