Стоимость проезда повысят на 10 автобусных маршрутах в Сыктывкаре
В Сыктывкаре (Республика Коми) скорректировали стоимость проезда на 10 маршрутах общественного транспорта. Изменения вступят в силу с 20 января 2022 года.
Согласно приказу республиканского комитета по тарифам, речь идет об автобусных маршрутах № 3, 9, 18, 19, 30, 36, 38, 46, 54, 55. Стоимость проезда в них составит 30 рублей.
Причиной повышения тарифа стал рост цен на топливо, запчасти, а также увеличение расходов на техобслуживание и ремонт.
Как отмечает ИА «Комиинформ», последний раз стоимость проезда корректировалась в июне 2019 года.