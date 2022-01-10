Дело возбудили по факту ДТП с ребенком в Псковской области
В Стругокрасненском районе Псковской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария произошла утром 6 января на 240-м км автодороги Санкт-Петербург–Псков. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Geely потеряла управление и выехала на встречную полосу, где врезалась в Volvo.
В результате ДТП пострадал малолетний ребенок, который находился в салоне одной из машин. Он получил тяжкие телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновному грозит до двух лет лишения свободы.
Расследование находится на контроле прокуратуры.