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Дело возбудили по факту ДТП с ребенком в Псковской области

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В Стругокрасненском районе Псковской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла утром 6 января на 240-м км автодороги Санкт-Петербург–Псков. По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля Geely потеряла управление и выехала на встречную полосу, где врезалась в Volvo.

В результате ДТП пострадал малолетний ребенок, который находился в салоне одной из машин. Он получил тяжкие телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Виновному грозит до двух лет лишения свободы.

Расследование находится на контроле прокуратуры.

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