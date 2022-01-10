Шесть человек погибли в ДТП в Карелии в новогодние праздники

На территории Карелии в период праздничных новогодних дней в ДТП погибли шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД.

С начала года в регионе зафиксировано 19 дорожно-транспортных происшествий. В них пострадали 25 человек, в том числе четверо детей, погибли шестеро, пишет ИА «Карелinform».

Отмечается, что наибольшее количество аварий произошло 3 января. В четырех ДТП погиб один человек, еще семеро получили травмы.

9 января в пресс-службе МЧС России сообщили, что с начала 2022 года из-за ухудшения погодных условий в стране возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Только за январь произошло около 2 тыс. аварий, в которых погибло более 230 человек. При этом сотрудникам МЧС удалось спасти свыше 700 человек.