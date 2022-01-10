Три человека пострадали в результате ДТП в Хабаровске
В Хабаровске проводится проверка по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей. Три человека получили травмы.
Авария произошла на улице Воронежской. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Honda Fit не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу. Иномарка столкнулась с машиной Toyota Vitz, водитель которого не успел отреагировать на происшествие. Об этом пишет ИА AmurMedia.
Водитель Honda госпитализирован с тяжелыми травмами. Его пассажиру назначено амбулаторное лечение. У водителя Toyota выявлены незначительные травмы.
Ранее в этот день сообщалось о столкновении двух легковых автомобилей и грузовика на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области. Два человека погибли.